Trovata senza vita in campagna Morta la famosa ereditiera | Era la sua ultima figlia È giallo

Il 10 novembre 2024, la comunità di Reggio Emilia è stata scossa dalla notizia della morte di Lia Ferrarini, la più giovane dei cinque figli della storica famiglia Ferrarini, nota per la sua rinomata azienda agroalimentare. Lia, 56 anni, ha perso lain un tragico incidente agricolo avvenuto nella tenuta di Botteghe di Albinea, dove stava lavorando con passione e dedizione. Secondo le prime ricostruzioni, Lia stava utilizzando un piccolo trattore agricolo per accudire gli animali da stalla quando, in circostanze ancora da chiarire, è caduta su un lastrone di cemento.>> “Ha il motore in fiamme”. Paura in volo, aereo costretto ad un atterraggio d’emergenzaLa caduta le ha causato un grave trauma cranico che si è rivelato fatale. I soccorsi sono stati allertati dai dipendenti che l’hannoa terra intorno alle 16:30, ma purtroppo non c’era più nulla da fare.