Nerdpool.it - The Penguin – come la serie prepara la strada per The Batman: Parte II

Fin dal primo annuncio della, è stato chiaroil grintoso dramma criminale sarebbe stato un ingranaggio chiave nella macchina di Gotham City che Matt Reeves ha costruito sullo schermo.ndo dagli eventi di The, l’obiettivo dellaè stato quello di mostrareil mondo sotterraneo di Gotham si sia evoluto sulla scia delle esplosioni dell’Enigmista, gettando le basi per The: Part II. Ora che Il Pinguino ha raccontato tutta la sua storia, abbiamo un’idea più precisa di cosa aspettarci dall’attesissimo sequel didi Reeves.ATTENZIONE: Questo articolo contiene SPOILER GRAVISSIMI su Il pinguino! Continuate a leggere a vostro rischio e pericolo.Per quanto riguarda il ruolo del Pinguino nel mondo complessivo del franchise didi Reeves, laè stata incentrata sulla creazione di un nuovo ordine mondiale.