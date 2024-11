Lapresse.it - Spagna, allerta alle Baleari: in arrivo una nuova Dana

L‘Agenzia meteorologica spagnola (Aemet) ha emesso un avviso speciale per fenomeni avversi, per unache si prevede provocherà da domani piogge torrenziali nelle Isolee nell’area mediterranea, già colpita dall’alluvione di due settimane fa. L’Aemet prevede che ladurerà almeno fino a sabato.“E’ probabile che produca precipitazioni molto intense e persistenti accompagnate da temporali e burrasche nelle Isolee sul versante mediterraneo“, e anche “precipitazioni abbondanti in alcune parti del Mar Cantabrico e nell’area centrale” della penisola iberica, si legge nell’avviso pubblicato oggi dall’agenzia. ??AVISO ESPECIAL Precipitaciones muy fuertes y persistentes, localmente torrenciales, en Baleares y área mediterránea peninsular, a partir del martes.Lluvias abundantes también en puntos del Cantábrico y zona centro.