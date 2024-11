Quotidiano.net - Sindacati a Palazzo Chigi, Cgil e Uil tirano dritto: “Lo sciopero rimane”

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 11 novembre 2024 – Sei ore e passa di confronto a, per giunta senza pranzo (come si è lamentato qualcuno dei partecipanti), non sono bastate a allentare la tensione tra la premier e i leader die Uil sulla manovra. Anche i regali di Maurizio Landini (L’uomo in rivolta, il libro di Albert Camus) e di PierPaolo Bombardieri (una calcolatrice) sono serviti a ben poco, se non per qualche battuta di Giorgia Meloni: “Questo è il libro dal quale il ministro Giuli ha preso la sua valutazione sul pensiero solare, per la quale è stato accusato da diversi media di essere un evoliano. Ecco, io ora escludo che lei, Landini, sia un evoliano.”. MAURIZIO LANDINI, PIERPAOLO BOMBARDIERI UIL, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIA MELONI La sostanza del summit, invece, è stata quella di un incontrarsi e dirsi di nuovo addio: logenerale die Uil è confermato per il 29 novembre, mentre la Cisl di Luigi Sbarra ("da te niente?”, gli domanda la presidente del Consiglio) e l’Ugl confermano la valutazione positiva della legge di Bilancio.