Metropolitanmagazine.it - Salvini vuole chiudere “i centri sociali occupati dai comunisti”

L’ultima dichiarazione di Matteoè sui, dain quanto “dai”. Siamo in piena repressione politica?L’inasprimento del linguaggio politico verso iraggiunge un nuovo apice con le dichiarazioni del vicepremier Matteoe della premier Giorgia Meloni. Da Bettona,ha lanciato una richiesta esplicita: «Chiederò una ricognizione di tutti idi sinistraabusivamente perché sono covi di delinquenti». Un’accusa di estrema gravità, accompagnata dall’intenzione di coinvolgere il ministro dell’Interno Piantedosi in un’operazione di chiusura su larga scala. La premier Meloni non è stata da meno, condannando una “certa sinistra” per il presunto sostegno ai “facinorosi” e attaccando la segretaria del PD, Elly Schlein.