Gaeta.it - Salernitana, Stefano Colantuono torna alla guida della squadra dopo l’esonero di Martusciello

Facebook WhatsAppTwitter Laha ufficializzato il ritorno didi Giovanni, avvenutola sconfitta contro il Bari. Questo segna la quarta avventura del tecnico di Anzio sulla panchina granata, un’esperienza che promette di portare nuova energia al club, attualmente in una situazione di difficoltà.: un’assegnazione ricorrente sulla panchina granataè ormai un volto noto per i tifosi salernitani, avendo giàto lain tre occasioni precedenti: nelle stagioni 2018/19, 2021/22 e 2023/24. Complessivamente, l’allenatore vanta un totale di 66 panchine con la. La sua esperienza in Serie B, in particolare, è considerevole, con ben 241 panchine accumulate tra campionato regolare e playoff.