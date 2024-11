Lanazione.it - “Rifiuti marini tra Livorno e La Spezia, un danno da 108 milioni di euro”

Pisa, 11 novembre 2024 – Danni per 108di: questa la stima (e la richiesta) che un campione di 600 cittadini, all’interno di uno studio sperimentale condotto dalla Scuola Sant'Anna di Pisa, ha fatto riguardo alcausato daisulle spiagge trae La. Oltre agli effettisi sulla salute dell'ecosistema, per le persone e per gli animali, si spiega in una nota, la presenza diprovoca un degrado e una perdita di valore che è possibile esprimere anche in termini economici. Lo studio, del Centro di ricerca interdisciplinare in Sostenibilità e clima della Scuola Superiore Sant'Anna, coordinato da Marco Frey, si è svolto all'interno di un progetto in collaborazione con l'Associazione Blue Resolution e con Ergo, azienda spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna.