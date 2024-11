Terzotemponapoli.com - Non solo il Napoli e il Var: a Castellamare di Stabia…

Nonil: su Radio CRC, alla presentazione del nuovo campo di calcio nel rione Cicerone donato dai fratelli Esposito alla città di Castellammare di Stabia, è intervenuto il loro procuratore Mario Giuffredi. Di seguito le sue dichiarazioni. “È una serata speciale ed emozionante per tutti. I fratelli Esposito hanno donato il nuovo campetto di calcio al luogo in cui sono cresciuti. Questa è la dimostrazione che oggi ci sono ancora ragazzi che sono legati alle loro radici”.A, il calcio. “Il calcio ha una funzione importantissima a livello sociale. Soprattutto nel territorio campano e della città dipuò salvaguardare i giovani da strade e vie meno belle e positive e dargli l’opportunità di realizzare i propri sogni. Dopo di che, il calcio è d’aiuto, ma chi deve mettere in atto dei provvedimenti specifici sono le istituzioni che devono mettere nella condizione le famiglie e i giovani di poter frequentare le scuole calcio”.