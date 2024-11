Lanotiziagiornale.it - Netanyahu sfrutta l’effetto Trump e dopo il sostegno del tycoon annuncia l’allargamento dell’offensiva terrestre in Libano

Leggi l'articolo completo su Lanotiziagiornale.it

Sembra proprio che Benjaminnon si sia fatto sfuggire l’opportunità di una Casa Bianca più accondiscendente, poiché guidata dall’amico Donald, per condurre il conflitto in Medio Oriente nel modo che reputa più congeniale per gli interessi di Israele. Con una mossa che era nell’aria,ben tre telefonate tra il primo ministro dello Stato ebraico e il presidente eletto degli Stati Uniti, in cui quest’ultimo gli ha garantito il suo supporto “incondizionato”, il capo di Stato maggiore dell’esercito israeliano, Herzi Halevi, ha approvato l’espansione dell’invasione via terra nel sud delmeridionale.A riferirlo è l’emittente statale israeliana Kan, che cita funzionari militari e di sicurezza di Tel Aviv, secondo cui fino a qualche settimana fa in Israele si stava prendendo in considerazione l’idea dire la finedi terra.