Zonawrestling.net - MVP: “Voglio dare all’Hurt Business il finale che meritava”

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

Le ragioni dietro la separazione dalla federazione di StamfordMVP ha recentemente discusso con 4th Rope Interviews della sua decisione di lasciare la WWE. Il veterano, che questa estate ha firmato con la AEW, ha spiegato come il cambio di gestione abbia influenzato la sua scelta.Il nuovo management e la decisione di partire“La prima volta nel 2010 me ne andai per il Giappone. Questa volta, non volevo rinnovare e ho fatto sapere che non avrei rinnovato a causa del nuovo management”, ha spiegato MVP. “Non importa dove lavori o cosa fai nella vita: quando arriva una nuova gestione, è positivo per alcune persone e negativo per altre. Arriva gente nuova, quella vecchia se ne va. Ho sentito che era decisamente ora di andarsene perché la nuova gestione non faceva per me. E io non facevo per lui.