Ilfattoquotidiano.it - “Mi dicevano ‘porta sfiga’, ma l’unica persona a cui avevo portato sfiga ero io perché abbagliato dal successo troppo veloce”: il mea culpa di Marco Masini

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Ma?ini, ospite a “Le Iene”, ha raccontato dettagli inediti della sua vita privata, il, gli alti e i bassi. “19 anni quando morì mia madre. Non credo esista un’età ‘giusta’ per perdere la madre, ma 19 anni sono veramente pochi. – ha detto – A parte il calcio, era la musica la mia passione. E il pianoforte era il mio modo per anestetizzare il dolore. Quando iniziai a lavorare con la musica fu un sogno che si avverava. Facevo il pianista per cantanti famosipoco più di vent’anni e provavo qualcosa che assomigliava alla felicità”.La vita del cantautore prende una strada inaspettata: “Poi è cambiato tuttomente. Si accorsero che cantavo bene, ho partecipato a Sanremo e ho vinto. Il, i soldi, un ingannevole senso di onnipotenza. Forse non ero preparato a tutto quello, forse ho fatto degli errori, mi sono comin modo sbagliato con persone che non lo meritavano, o con persone importanti del mondo dello spettacolo”.