Ilfattoquotidiano.it - Manifesti coi volti insanguinati di Meloni e Bernini. La ministra: “La violenza non ha a nulla a che fare con la democrazia”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

I collettivi degli studenti di Bologna, dopo i cortei di sabato, si preparano allo sciopero nazionale studentesco del 15 novembre, chiamato “NoDay atto II”. In città sono comparsi anche– non rivendicati e non firmati – in cui si vedono i” della presidente del Consiglio Giorgiae delladell’Università Anna Maria. “Non voglio che si sdogani l’idea che tutto è lecito sotto la scusa della libertà di manifestare – commenta-. Lanon haa checon la”. In un’intervista a Libero, laha chiesto al segretario della Cgil Maurizio Landini e alla segretaria del Pd Elly Schlein di prendere le distanze dalle violenze e di difendere le istituzioni in modo concreto, “non solo a parole”. “Il governo non si fa intimidire”, ha aggiunto, evidenziando che sono in corso iniziative concrete come il miglioramento del diritto allo studio e il sostegno ai lavoratori.