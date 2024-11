Ilrestodelcarlino.it - Lugo, arresti e denunce nell'ultimo weekend

(Ravenna), 11 novembre 2024 – Sono finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori ed al controllo alla circolazione stradale, i servizi straordinari di controllo messi in campo lo scorso fine settimana dai carabinieri della Compagnia di. Ben 81 le pattuglie impiegate, di cui 63 in servizio presso le stazioni carabinieri e 16 del pronto intervento del nucleo operativo e radiomobile di, supportati da militari in abiti ‘civili’. Nel corso dell’attività i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno sorpreso un uomo che, nonostante fosse privo di patente, si era comunque messo al volante di un’auto, peraltro anche sotto l’influenza di alcool e degli stupefacenti. La sua condotta di guida non è sfuggita al controllo della pattuglia che, in una via centrale di, lo ha fermato.