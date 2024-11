Oasport.it - LIVE Zverev-Rublev 6-4, 6-4, ATP Finals 2024 in DIRETTA: prima vittoria per un tedesco chirurgico

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-BOPANNA/EBDENLADI ALCARAZ-RUUD22:11 Dieci ace percontro i tre del russo,che ha dei numeri impressionanti in battuta: 71% di prime in campo, 81% con lae 80% con la seconda. Russo con il 69% di prime in campo, il 76% di punti vinti sullae il 60% con la seconda. Zero palle break fronteggiate da, zero su due quelle salvate dab.6-4, 6-4! Con il decimo ace chiude unpressoché spietato. Un break per set, il russo può recriminare ben poco, se non i due passaggi a vuoto nel 7° e nel 9° game rispettivamente die seconda partita.40-15 Servizio e rovescio.30-15al corpo, attacco di dritto incerto ma ottima copertura della rete di