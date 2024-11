Oasport.it - LIVE Alcaraz-Ruud 1-6, 5-2, ATP Finals 2024 in DIRETTA: il norvegese serve per rimanere nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-BOPANNA/EBDEN DALLE 18.00LADI ZVEREV-RUBLEV DALLE 20.30Negli ultimi minutiha trovato delle migliori sensazioni, che l’hanno aiutato a mettersi alle spalle il disastroso primo set. In questo momento lo spagnolo cerca meglio la palla con i piedi ritrovando confidenza specialmente con il dritto.Scocca in questo momento l’ora di gioco.5-2 Gioco: accelerazione fulminea dello spagnolo che chiude con il dritto successivo.40-15 Servizio ad uscire vincente.30-15 Ottima seconda dell’iberico che sorprendegiocando verso il dritto.15-15 Brutta smorzata diche si consegna all’avversario.15-0 Ottima prima per lo spagnolo.Per la prima volta nella partitaha accompagnato il punto con un sorriso.