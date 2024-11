Ilnapolista.it - L’incertezza sul futuro di Pep Guardiola sta influenzando la stagione del City (Times)

Ilbacchetta. L’allenatore spagnolo che farà? Rimane? Andrà via? Importa poco adesso. È più importante risollevare ildalle quattro sconfitte consecutive e per farlo deve dissipare tutti i dubbi. Prenda spunto dallo United, quello dell’ultimo Ferguson. Ricorda infatti ilche “l’ultima cosa giusta che il Manchester United ha fatto è stata la partenza di Sir Alex Ferguson. Hanno vinto il campionato e poi hanno annunciato il suo addio. Nemmeno i suoi giocatori ne avevano idea. Non avrebbe commesso lo stesso errore due volte“.faccia come Ferguson, chiarisca il suoper il bene delGià nel 2001-02 sembrava che Ferguson dovesse andare via dallo United. Lo aveva annunciato a dicembre del 2001, lo United era nono. Dopo una serie di sconfitte Ferguson prese in mano la situazione.