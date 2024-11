Lavoro Cnpr Forum | Solo il 17% delle donne ai vertici aziendali in Italia E il 30% non ha un conto corrente

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

“La parità di genere è una priorità nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che mira ad aumentare la presenza femminile in ruoli dirigenziali sia nel settore pubblico che privato. L’, però, resta indietro sul fronte del divario salariale e dell’autonomia finanziaria, con circa il 30%prive di unpersonale. Per affrontare queste sfide, è stato presentato un disegno di legge per promuovere l’indipendenza economica femminile. Inoltre, il Governo sta lavorando per sostenere le madri lavoratrici e incentivare i congedi di paternità, i bonus asili nido e strutture con orari flessibili per facilitare la conciliazione tra vita familiare e professionale”. Lo ha dichiarato Elena Murelli (Lega), segretario di presidenza del Senato della Repubblica, nel corso del convegno “Gender Gap, alleil 17% dei posti ai” promosso dalla cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.