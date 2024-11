Spettacolo.periodicodaily.com - L’attesa è finita, ICY SUBZERO presenta “VERGINE MARIA”

Durante l’evento di Snipes a Porta di Roma, è stato svelato un importante annuncio che ha entusiasticamente colpito i fan: ICYtorna con un nuovo brano intitolato “”.per il suo ritorno è palpabile e i fan sono in fermento per la nuova musica.Icye il Suo Nuovo Singolo “”Cred. GEEXTACred. Michele PernaDopo aver conquistato le classifiche con il brano “I CAN FLY” e aver riscaldato l’estate con la collaborazione “GHETTO LOVE” feat. Clara, Icyè pronto a lasciare un’altra impronta nel panorama musicale con il suo nuovo singolo “”. Questo brano, in uscita venerdì 15 novembre tramite Columbia Records/Sony Music Italy, sarà disponibile sia in radio che in formato digitale.Un Evento Esclusivo a Porta di Romaper il nuovo pezzo è stata alimentata sabato scorso durante l’evento Snipes tenutosi a Porta di Roma.