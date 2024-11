Lettera43.it - La Norvegia sospende l’accordo di Schengen e mantiene i controlli alle frontiere

Emilie Mehl, il ministro della Giustizia e della Pubblica sicurezza della, ha esteso iinterne difino al primo dicembre 2024. Così facendo, il Paese continuerà a mantenere sospesocon gli altri 26 Paesi europei. In una nota diramata lunedì 11 novembre, la polizia ha spiegato che il Norwegian Police Security Service ha aumentato il livello di minaccia terroristica da moderato ad alto, cioè dal livello 3 al 4. E questo a causa di «minacce per obiettivi ebraici e israeliani». Mehl ha spiegato: «Le minacce terroristiche rimangono alte e c’è un possibile collegamento tra stati stranieri e il reclutamento di criminali per il terrorismo in Europa: la polizia continuerà quindi a essere armata, dando loro maggiori opportunità di controllare i nostri confini».