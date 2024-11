Zonawrestling.net - Jon Moxley: “Questa run sarà la più ambiziosa della mia carriera”

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

La svolta creativa dopo la pausaJonha rivelato che il periodo di pausa gli ha permesso di sviluppare una visione creativa completamente nuova per la AEW, una visione che secondo lui “nessun altro può vedere”. Le sue ambizioni per il futuro sono, come lui stesso ammette, “probabilmente le cose più ambiziose che abbia mai tentato”.I Death Riders e il nuovo corsoIl cambio di rotta si è concretizzato quandoha dichiarato a Tony Schiavone “non è più la vostra compagnia”. Un messaggio che si è tradotto nella creazione dei Death Riders, una fazione composta da Claudio Castagnoli, PAC, Wheeler Yuta e Marina Shafir, che sta letteralmente tenendo in ostaggio la federazione.Uno stile più grezzo e direttoLa nuova direzione ha portato a momenti controversi, come il tentativo di soffocare Bryan Danielson con un sacchetto di plastica, un’azione che ha attirato alcune critiche dai fan.