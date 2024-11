Quifinanza.it - Il Governo incontra i sindacati sulla Manovra dopo giorni di tensione tra sigle e Meloni

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

ditra la presidente del Consiglio Giorgiae lesindacali, arriva l’incontro trae rappresentanti dei lavoratorifinanziaria. Isono stati convocati dall’esecutivoche alcune importantihanno programmato uno sciopero generale per il 29 novembre.Presenti all’incontro, oltre alla premier, anche il vicepremier Tajani, il ministro dell’Economia Giorgetti, quello delle Imprese Urso, la ministra del lavoro Calderone e il ministro dell’istruzione Valditara, oltre al ministro per la Pubblica amministrazione Zangrillo. Per ipresenti i rappresentanti di tutte le principaliconfederali, da Cgil, Cisl e Uil all’Usb.L’incontro traPocole 10:45 dell’11 novembre è cominciato l’incontro trafinanziaria.