Giulia Cecchettin un anno dopo il femminicidio il suo liceo vieta il minuto di rumore Flash mob a La Sapienza | Le panchine rosse non ci bastano

Leggi l'articolo completo su Open.online

A undaldi, la studentessa 22enne uccisa dall’ex fidanzato reo confesso e ora a processo Filippo Turetta, sono tante le manifestazioni di ricordo e affetto che gli studenti e le studentesse hvoluto dedicarle. A Ladi Roma si è fattoper un, al posto del tradizionaledi silenzio, nei cortili di Psicologia, Lettere e Scienze Politiche. Un modo per attirare l’attenzione sulla violenza sulle donne e per tornare a parlare di femminicidi. «Un grido di rabbia», lo definiscono gli studenti, per ribadire che si continua a «morire di patriarcato». Altri 104 casi, segnala l’Osservatorio Non Una Di Meno, che punta il dito contro un sistema e una classe politica che permettono che queste violenze accadano, strizzando l’occhio a chi vuole esercitare un controllo «sulle nostre vite e sui nostri corpi».