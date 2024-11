Temporeale.info - Fondi / Cartellone natalizio: online l’avviso per proposte e contributi entro il 22 novembre

Leggi l'articolo completo su Temporeale.info

– Dopo l’esperienza positiva della scorsa estate che ha visto il Comune dimettere a punto un programma ricco diculturali e artistiche in collaborazione con le associazioni della città, secondo la stessa formula, sull’Albo Pretorio è stato pubblicato un avviso pubblico. Si ricorda che, per aderire al programmaancora in .L'articoloperil 22Temporeale Quotidiano.