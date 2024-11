Lapresse.it - Festival di Sanremo, Cattelan co-conduttore nella serata finale

deldiAlessandrosalirà sul palco dell’Ariston come co-”. Lo ha detto il direttore artistico Carlo Conti nel corso della conferenza stampa diGiovani.GiovaniSotto la Direzione Artistica di Carlo Conti, “Giovani” si rinnova. e lo fa dal profondo, a giudicare dal vocabolario che i 24 giovani Artisti (età media 20 anni) hanno usato per presentarsi.La Commissione ha selezionato i 24 (su 564) candidati che approdano al programma al debutto martedì 12 novembre su Rai 2 (“Giovani”), per proseguire in primasu Rai 1 (“Sarà”, il 18 dicembre): attraverso una lunga serie di “sfide a due” al batticuore, la Commissione sceglierà i 4 superfinalisti (compreso un esponente di “Area”) che si contenderanno sul palco del Teatro Ariston la vittoriadi questa edizione delle “Nuove Proposte”.