Gaeta.it - Emma Marrone scalda i motori per il concerto “Emma in da town” a Milano: ecco cosa aspettarsi

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 11 novembre 2024, l’Unipol Forum disarà scenario della prima data delin da” di. Dopo il trionfo di “Hangover” con Baby Gang e l’uscita di “Souvenir Extended Edition”, l’artista si prepara a condividere con il pubblico il suo viaggio musicale. Con questa serie di concerti,intende far rivivere esperienze significative, presentando brani inediti e successi storici che hanno segnato la sua carriera.Un tour che si evolve: da “in da club” a “in da”Dopo aver attraversato diverse città italiane con “in da club”,ha deciso di ampliare il suo tour con un progetto rinnovato. Ildel prossimo novembre non sarà solo un’esibizione, ma un’esperienza immersiva. L’artista ha pensato a un set che mette in luce le evoluzioni della sua musica, con un approfondimento sui brani dalla sua ultima pubblicazione, “Souvenir Extended Edition”.