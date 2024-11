Sport.quotidiano.net - Difesa ancora sotto accusa. Milan, i conti non tornano. Riecco Leao “meravigliao“ ma i gol subiti costano cari

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Tre gol segnati a Madrid: (ri)nascita. Tre gol segnati a Cagliari: (ri)crollo. Ria non tornare iin casa. Ritornala. L’essenziale, tra Bernabeu e Unipol Domus, è tutt’altro che invisibile agli occhi. Una rete al passivo in Spagna, tre (più due annullate) in Sardegna. Tutte praticamente copia e incolla. Il totale, fin qui, dice 20 marcature al passivo in 15 partite. E in quasi la metà delle gare (7) sono stati incassati 2 o più gol. Tradotto: anima fragile. A sostegno del teorema: il, in Serie A, è da tre anni la squadra che ha subito più reti nei primi cinque minuti (10). Era un problema dell’era Pioli. È un problema dell’era Fonseca. Che, come sempre, non si nasconde: "Siamo andati in grande difficoltà sui cross del Cagliari. È mancata aggressività in fascia per impedirli.