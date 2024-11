Gaeta.it - Chiaia nel mirino: operazione di sicurezza a tappeto contro irregolarità e illegalità

Facebook WhatsAppTwitter La movida di, un quartiere napoletano noto per la sua vivace vita notturna, è stata recentemente oggetto di un’ampiadillo da parte dei Carabinieri. L’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 39 locali sottoposti a ispezione, con un notevole schieramento di pattuglie a vigilare sulle strade. Quest’ha messo in evidenza un importante impegno da parte delle forze dell’ordine nell’assicurare la legalità e lanella zona, soprattutto in un contesto di grande affluenza.Risultati dell’dilloL’esito delle ispezioni è stato significativo. Le autorità hanno sospeso ben 10 attività commerciali, evidenziando la gravità delle violazioni accertate. Complessivamente, sono stati sequestrati oltre 100 kg di prodotti non conformi alle normative e sono state irrogate sanzioni per oltre 80mila euro per infrazioni riguardanti le norme igienico-sanitarie e l’occupazione abusiva di suolo pubblico.