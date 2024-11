ATP Finals 2024 Bolelli-Vavassori esordio vincente | gli Azzurri vincono all’Inalpi Arena

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Torino, 11 novembreper Simonee Andreanel torneo di doppio delle Atpdi Torino. Glisconfiggono la coppia composta dall'indiano Rohan Bopanna e dall'australiano Matthew Ebden, con il punteggio di 6-2, 6-3 in poco meno di un'ora di gioco.La coppia azzurra tornerà in campo mercoledì prossimo contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz.(Fonte Adnkronos)Foto Corinne Dubreuil/ATP Tour – nittoatp.com