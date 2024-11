Lanazione.it - Verde pubblico, bello e utile. Il Comune spende 4 milioni l’anno

Le aiuole all’ingresso del centro storico di Lucca connotano la città e rappresentano un raffinato biglietto da visita. Da sempre. Non di meno, ilin periferia che restituisce sollievo e gradevolezza a chi arriva nella città delle Mura. Un’idea di manutenzione e potenziamento delche l’assessore alNicola Buchignani definisce "fondamentale per dare alla città il doveroso decoro e alle zone periferiche un importante riferimento per l’aggregazione e la socialità". Buchignani, coadiuvato dalla responsabile del settore Barbara Martinelli, è particolarmente orgoglioso degli interventi a favore di aiuole, parchi gioco e manutenzioni realizzate e in cantiere: "Su questo capitolo – afferma l’assessore al– abbiamo messo a disposizione una cifra considerevole: si parla di quattrodi euro e questo ci riempie di soddisfazione, non soltanto perché stiamo curando la manutenzione ordinaria con interventi puntuali, ma anche perché sono in dirittura di arrivo progetti di riqualificazione ex novo e altri che sono attualmente nella fase di progettazione".