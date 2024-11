Inter-news.it - UFFICIALE – La Roma esonera Juric: il comunicato dei giallorossi

La, dopo la sconfitta con il Bologna. Arriva ilche attesta l'addio dell'allenatore croato.– LaIvandopo il KO con il Bologna. Ildel club: "Vogliamo ringraziare Ivanper il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell'aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni".