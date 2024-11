Gaeta.it - Torino si prepara a ospitare le Nitto ATP Finals e la Mix Contest Italia, una settimana di sport e mixologia

Facebook WhatsAppTwitter Dal 14 al 21 novembre 2023,si trasformerà in una vivace arenaiva e sociale per il quarto anno consecutivo, accogliendo leATP. Questa competizione di tennis di altissimo livello non solo porterà i migliori giocatori del mondo nella città sabauda, ma garantirà anche un’esperienza unica per gli appassionati di cocktail. Durante l’evento, i tifosi potranno scoprire dieci cocktail bar di rinomata fama che parteciperanno alla Lavazza Experience, dove la miscelazione sarà celebrata in tutta la sua varietà.Un palcoscenico esclusivo per la miscelazioneIn occasione delleATP, si svolgerà il MixItaly Tour ATP Special Edition, programmato per l’11 novembre presso la Centrale di Nuvola Lavazza. Durante questa competizione, venti tra i migliori cocktail bar disi sfideranno per conquistare i palati della giuria e del pubblico.