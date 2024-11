Oasport.it - Stefano Domenicali preannuncia un cambiamento importante nel calendario di F1

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Ci potrebbero essere dei cambiamenti importanti nelin F1. È quanto trapela dalle segrete stanze e confermato in minima parte da, CEO del Circus, in relazione a una definizione diversa della successione di week end nella massima categoria dell’automobilismo. Si fa sempre più largo l’idea di una turnazione tra i round storici nel Vecchio Continente attualmente presenti.Un tema di cui ha parlato ultimamente la testata Autosport e gli appuntamenti che potrebbero subire questa sorta di turnover potrebbero essere Spa-Francorchamps, Imola, Barcellona e Zandvoort. In particolare, la presenza fissa di Monza, non favorirebbe Imola perché, secondo la concezione dell’attuale F1 avere due gare nel Bel Paese sarebbe complicato.Le richieste per ospitare un week end sono diverse, stando a quanto affermato dain tempi non sospetti.