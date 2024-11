Sport.quotidiano.net - Squadra. Giunti e Bartolomei in mediana. Per Di Maggio chance dall’inizio

Alla fine Gabriele Angella darà la sua disponibilità. Intanto Zauli conferma che il capitano biancorosso è tornato in gruppo ed è finito nella lista dei convocati. Ma si potrebbe anche andare oltre: il centrale biancorosso farà di tutto per esserci e salgono ora dopo ora le quotazioni di un suo impiego contro la Ternana. Nel gruppo dei giocatori disponibili c’è anche Amoran che potrebbe, almeno in avvio, finire in panchina. Con una settimana di lavoro, l’allenatore del Perugia ha valutato meglio la rosa a disposizione ed ha fatto le sue scelte per il match, delicato sotto tutti i punti di vista, contro la Ternana. Il tecnico dovrebbe optare per un 4-2-3-1. In difesa, quindi, sulle fasce Zauli confermerà Mezzoni (rientrato in gruppo dopo l’affaticamento muscolare) a destra con Giraudo sul versante opposto, mentre al centro del reparto,per Plaia in coppia con Angella.