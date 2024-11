Gaeta.it - Situazione di sicurezza a Napoli: allerta del Questore dopo l’omicidio di un giovane

Facebook WhatsAppTwitter La recente morte di Arcangelo Correra, un ragazzo di appena 18 anni, ha sollevato preoccupazioni sulla. Maurizio Agricola, ildella città, ha rilasciato dichiarazioni cruciale in merito allaattuale, evidenziando la facilità con cui le armi possono essere reperite e il crescente allarme sociale. Nell’intervista con ‘La Repubblica’, Agricola ha illustrato le sfide che le forze dell’ordine affrontano e ha chiamato all’azione sinergica da parte di diverse istituzioni per affrontare il problema.La fragilità dellae il ruolo della poliziaNel contesto deldi Correra, Agricola ha sottolineato che i mezzi per migliorare laci sono, ma richiedono uno sforzo collettivo. “Tutto può essere migliorato”, ha affermato, indicando che la Polizia è pronta a collaborare con la Prefettura per affinare le strategie di prevenzione e repressione.