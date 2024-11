Oasport.it - Scherma, una giovane Italia è seconda a Fujairah. Le spadiste azzurre sfiorano la vittoria in Coppa del Mondo

La prima tappa delladeldi spada femminile ha sorriso all’. Il CT Dario Chiadò può davvero essere estremamente contento della prestazione delle sue ragazze anegli Emirati Arabi Uniti. Ieri la meravigliosa doppietta nell’individuale di Sara Maria Kowalczyk e Giulia Rizzi, oggi un secondo posto di valore nella gara a squadre di un quartetto moltocomposto da Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi.L’si è arresa solamente in finale all’Estonia delle esperte Lehis, Beljajeva e Differt. Le estoni si sono imposte con il punteggio di 45-34, ma resta un secondo posto davvero eccellente per le giovani, che erano quasi tutte (tranne Federica Isola) ad una prima sulle pedane didel.In semifinale il quartetto azzurro aveva superato gli Stati Uniti per 45-34, con le americane che si sono prese poi il terzo posto, vincendo la finalina contro la Cina per 45-38.