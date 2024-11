Ilrestodelcarlino.it - Saladini Pilastri. Proseguono i lavori, il sindaco: "Il palazzo tornerà a splendere"

Avanzano i. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di creare un grande snodo solidale nel cuore del centro storico cittadino che unisca una molteplicità di funzioni. La conclusione deiè prevista entro i termini del Pnrr fissati per marzo 2026. Alla fine,ospiterà sia le camere dell’albergo etico con annesso ristorante, sia gli appartamenti destinati all’active ageing, per attività di benessere rivolte alle persone anziane tutti dotati di domotica. Inoltre, si inseriranno anche un poliambulatorio per il polo sanitario solidale, gli uffici comunali dei servizi sociali, quelli per il terzo settore e la cabina di regia per il centro commerciale naturale del centro storico. È stato ilMarco Fioravanti in persona ad aggiornare i cittadini sullo stato deicon tanto di foto del sopralluogo e soprattutto della bellezza degli interni affrescati e dei colonnati.