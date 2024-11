Calciomercato.it - Roma-Bologna, infortunio choc contro il palo: esce in lacrime sulla barella

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Scena preoccupante intorno al 20? del primo tempo del match dell’Olimpico, che accompagna la sua uscita dal campo con gli applausiall’Olimpico vuol dire ultima spiaggia per i giallorossi, che sono molto più vicini alla zona salvezza che a quella Champions, obiettivo stagionale dichiarato. Match che arriva in un momento pessimo e di difficoltà estrema per tutto l’ambiente, ormai sull’orlo di una crisi di nervi.Ndoye e Celik (LaPresse) – calciomercato.itI rossoblù giocano nettamente meglio, pur non brillando particolarmente per qualità e lucidità. Ma laè scarica, spenta mentalmente e ogni tanto prova a regalare qualche fiammata. Ma a fare più paura è la squadra di Italiano, che arriva più di una volta sul fondo o nei pressi dell’area di Svilar. Su una di queste azioni arriva però la tegola per il: affondo di Orsolinidestra, sguardo in area e palla quasi perfetta per Ndoye e Castro che arrivano da dietro.