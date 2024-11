Cityrumors.it - Roma, arriva Oronzo Canà: Lino Banfi chiama Dan Fiedkin. Il siparietto spopola sui social | VIDEO

Leggi l'articolo completo su Cityrumors.it

, continua la ricerca del nuovo allenatore.Dan Friedkin:protagonista del simpatico, dentro e fuori dal campo. La società giallorossa è in cerca di una nuova guida tecnica. A oggi Juric non gode della fiducia della squadra e la società sembra essere interdetta su cosa fare. I tifosi vorrebbero il suo addio già da tempo: i risultati, con il tecnico croato alla guida, sonoti a singhiozzo.nei panni di(Foto Ansa) cityrumors.itLa partita contro il Bologna, in programma alle ore 15.00 allo stadio Olimpico, potrebbe essere l’ultima in giallorosso dell’allenatore ex Genoa e Torino. La società giallorossa non ha ancora provveduto all’esonero soltanto perchè sta ancora valutando le possibili alternative. I proprietari texani dovevano essere nella Capitale nei giorni scorsi: hanno rimandato il volo per questioni di affari, ma a congedare il tecnico croato potrebbe essere un intermediario.