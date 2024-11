Probabili formazioni Inter-Napoli | le ultime dai ritiri

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

. A poche ore dalla gara che dirà molto sulle ambizioni scudetto di, è tempo di scelte per Simone Inzaghi e Antonio Conte, consapevoli dell’importanza di questa gara, in cui qualunque risultato potrebbe influenzarne il cammino e il percorso di crescita collettivo. Dopo la vittoria sofferta contro l’Arsenal di mercoledì scorso, l’Campione d’Italia va a caccia di una nuova vittoria, mai come questa volta importante in chiave classifica. Un eventuale successo sulcapolista dell’ex condottiero nerazzurro Antonio Conte significherebbe sorpasso in classifica e primo posto.QuiIn vista del terzo impegno consecutivo a San Siro negli ultimi sette giorni, l’Campione d’Italia tornerà con la formazione tipo dopo i cinque cambi di formazione in Champions League che hanno permesso di conquistare la terza vittoria in quattro partite e che è valsa il secondo posto nel girone unico a pari merito con Sporting Lisbona e le francesi Brest e Monaco.