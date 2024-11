Oasport.it - Perché il gruppo di Sinner alle ATP Finals si chiama ‘Ilie Nastase’: chi è il fuoriclasse rumeno

Molto lontani sono i tempi scelti dall’organizzazione delle ATPper dare nome ai raggruppamenti dell’edizione 2024: si va infatti fin negli Anni ’70 (e anche prima), quando alla testa del tennis c’erano John Newcombe, cui è intitolato il girone presidiato da Zverev e Alcaraz, e Ilie Nastase, il cui nome è posto nel raggruppamento di Jannik. Ci concentreremo in questa sede sul nativo di Bucarest.Il suo posto nella storia del tennis non si riduce, e nemmeno si può ridurre, al puro fatto che sia stato il primo giocatore a raccogliere il primo posto nella classifica mondiale su base computerizzata, rilasciata per l’occasione il 23 agosto 1973. Vincitore di più di 100 titoli ATP in totale 64 in singolare e 45 in doppio; solo in nove altri ce l’hanno fatta), si è distinto sia in campo che fuori per vicende spesso totalmente opposte eppure unite da quel che accadeva all’interno del rettangolo di gioco.