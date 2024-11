Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 6-3, 6-4, ATP Finals 2024 in DIRETTA: partita a senso unico, buona sgambata per il n.1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.14 Il n.1 al mondo ha servito la prima ad una velocità media di 203 km/h e massima di 215 km/h. ‘Solo’ 153 km/h la velocità media della seconda.22.13ha ottenuto ben 12 punti su 14 a rete. Nel complesso 18 vincenti e 24 errori gratuiti, a conferma che non è stato impeccabile.22.10 8 ace e 1 doppio fallo per, che ha servito il 65% di prime, ottenendo l’81% dei punti. La resa con la seconda è stata del 76%, contro il 37% di De.22.09 Va detto che non è stato neanche il miglior, a nostro avviso ha giocato a non più del 70% del suo potenziale. Ma è giusto così: dovrà salire di colpi nel corso del torneo.22.08tornerà in campo martedì 12 novembre (alle 14.00 o alle 20.30) contro l’americano Tylor Fritz, già sconfitto quest’anno nella finale degli US Open.