LIVE – Messina-Giugliano 1-0 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Alle 17:30 di oggi, domenica 10 novembrescenderanno in campo in occasione della quattordicesima giornata del girone C di. “Troveremo una squadra ben allenata, che mette in campo impegno, dedizione e qualità. Hanno la capacità di restare legati alle partite, avendo fermato sul pari formazioni importanti”, ha detto il tecnico degli ospiti, Valerio Bertotto. Ilè quarto con 23 punti. Ilè terzultimo a quota 10 e ha bisogno di una vittoria. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e unatestuale a partire dalle 17:30, orario del fischio d’inizio della partita.DOVE SEGUIRLAPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-0 (38? rig. Petrungaro)38? – GOL!IN VANTAGGIO. RIGORE TRASFORMATO DA PETRUNGARO!37? – Petrungaro viene atterrato da Scaravilli: l’arbitro indica il dischetto.