Ligue 1 2024 2025 | Psg a valanga sull’Angers doppiette per Barcola e Lee

Nessun problema per il Psg, che nella partita valida per l’undicesima giornata disi sbarazza dell’Angers con un netto 0-4. Succede tutto nel primo tempo, con la doppietta di Lee in tre minuti tra il 17? e il 20?, prima con un inserimento sul cross dalla sinistra di Zaire-Emery e poi con un tap-in dopo una precedente parata di Fofana.sigla il terzo gol alla mezz’ora, prima di calare il poker di testa nel recupero proprio su assist di Lee. Nel finale, dopo un secondo tempo di gestione, Lepaul e Biumla hanno reso meno pesante il passivo per l’Angers, che rimane fermo a 10 punti. I parigini, invece, conservano sei punti sul Monaco secondo.: Psg apere Lee SportFace.