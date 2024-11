Ilgiorno.it - L’ex modella truffata dai chirurghi dei vip: “Soggiogata dai medici. L’hanno spinta a pagare delle cifre iperboliche”

Milano, 10 novembre 2024 – I giudici evidenziano la “credibilità e attendibilità” dele imprenditrice ucraina Oksana Moroz, anche “in considerazione del preciso e completo riscontro offerto dalla documentazione” agli atti e da elementi “certi e documentali”. Una donna ingannata eper preparati che si risolvevano in gocce e pillole dal pressoché nullo valore terapeutico”, tenuta in uno stato di “evidente dipendenza” e “” daicon cui era entrata in contatto tramite conoscenze in comune. Lo hanno messo nero su bianco i giudici della Corte d’Appello di Milano, nelle motivazioni della sentenza che lo scorso 26 settembre aveva confermato la condanna a due anni e mezzo di carcere nei confronti di Marilena Pizzuto, tra iestetici in voga tra i vip, e del marito Santo Gentilcore, imputati per truffa.