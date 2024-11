Calciomercato.it - La Roma manda via Juric: l’esonero è UFFICIALE

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Per il tecnico giallorosso con il Bologna è stata l’ultima partita: il club ha annunciato il ribaltone con un comunicatoUna sconfitta che segna la fine dell’esperienza di Ivansulla panchina della: il ko contro il Bologna è stato l’atto finale dell’era del tecnico croato in giallorosso.(LaPresse) – Calciomercato.itSubito dopo la partita è arrivato l’annuncio del: “Vogliamo ringraziare Ivanper il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro”. La nota poi prosegue: “La ricerca di un nuovo responsabile dell’aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni”.L'articolo Laviaproviene da CalcioMercato.