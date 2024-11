La regola senza tempo N1 | più importante è l' orologio più basic deve essere il look

Iodonna.it - La regola senza tempo N°1: più importante è l'orologio, più basic deve essere il look

Gli orologi, dai modelli di lusso a quelli low cost, indicano non solo l’ora, ma rivelano anche il carattere di chi li indossa. Accessori, presentano tutti caratteristiche diverse e inconfondibili. Dal cinturino al bracciale, dal quadrante alle lancette, anche solo all’apparenza denotano un certo gusto. New York, gli Anni 80 e unquadrato. L’arte di Keith Haring (ancora) su uno Swatch X Leggi anche › Momenti d’oro, gli orologi femminili (intramontabili) su cui investire adesso Un alleato di stile per sempre, da scegliere vintage, tra i nuovi modelli Autunno-Inverno 2024/2025, oppure da recuperare in fondo al cassetto.