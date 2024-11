.com - La caduta del Muro di Berlino: dopo 35 anni ancora due Germanie. E le guerre non più fredde, ma capaci di provocare stragi

Con il "di" che si sgretolava, in quell'incredibile notte del 9 novembre 1989, ci illudemmo che fosse finito tutto: la guerra fredda, la corsa agli armamenti nucleari, la scomparsa di ogni conflitto dalla faccia della Terra. Ci guardiamo incontro, 35, e mezzo mondo si preoccupèa per la vittoria di Donald Trump, Putin continua ad attaccare l'Ucraina, Israele non riesce a placare la sua sete di vendetta nemmeno con i 40-50mila morti a Gaza e fuori dalla StrisciaL'articolo Ladeldi35due. E lenon più, madiproviene da Firenze Post.