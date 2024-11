Quotidiano.net - Israele news in diretta, Netanyahu: “Ho parlato con Trump, la vediamo allo stesso modo sull’Iran”. Dermer da Mosca a Washington per una tregua con Hezbollah

Roma, 10 novembre 2024 - Si apre uno spiraglio per un cessate il fuoco tra. Tel Aviv starebbe prendendo in considerazione un accordo dicon i miliziani filo iraniani perché preoccupata di una possibile decisione del Consiglio di Sicurezza Onu, che finirebbe per limitare le operazioni dell'Idf, con il rischio che questa voltapossa astenersi dall'usare il potere di veto per proteggere gli interessi israeliani. Frenetica l'attività del ministro degli Affari strategici israeliano Ron, che la settimana scorsa è stato in segreto aper chiedere alla Russia, "attore importante in Siria", di favorire "un accordo diplomatico che ponga fine ai combattimenti e impedisca adi riarmarsi". E ieri seraè volato negli Stati Uniti, dove ha incontrato alti funzionari della Casa Bianca per fare il punto sulla situazione nel nord die le ostilità con Libano, la tensione militare con l'Iran e le possibilità di accordo di cessate il fuoco con Hamas a Gaza.