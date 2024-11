Ilnapolista.it - Inzaghi è sempre sulla graticola, il contismo invece è quasi una religione (Il Giornale)

, iluna, (Il)È quel che scrive Ilcon Gianni Visnadi.Il “” èuna. Il tecnico oggi del Napoli sembra avere seguaci, non semplici estimatori. Simonenon ci arriverà mai, basta un pareggio per dare ogni volta carburante a chi lo accetta senza stimarlo. C’erano una volta le vdove di Conte, poi sono arrivate la finale di Istanbul e la seconda stella, ma gl’irriducibili non mancano nemmeno oggi: se stasera andasse male, già è scritto chi ha fatto la differenza. Sevincesse l’Inter, normale amministrazione, vuoi non vincere con quel po’ po’ di squadra? Eppure l’Inter è la squadra che Conte abbandonò dopo il suo scudetto (estate 2021), perché ridimensionata, perché in crisi economica, perché senza un futuro all’altezza delle sue ambizioni, sue del tecnico ovviamente.