Terzotemponapoli.com - Inter, Marotta: “Napoli candidata allo Scudetto, Conte ha tutte le credenziali per lottare fino alla fine”

: ilè una squadra che è abituata a giocare anche in Europa, conosce bene i grandi palcoscenici,sicuramente li conosceIl presidente dell’Giuseppeparla così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dsfida contro il. Queste le sue parole:“Ilsicuramente è una, conosco molto bene, haleper. Per me è un allenatore vincente così come il nostro Simone Inzaghi si sta avviando verso questa tipologia di carriera”.Inzaghi sta gestendo molto bene i giocatori sfruttando la profondità della rosa.“Sononto, perché è chiaro che avendo tanti impegni ravvicinati e avendo una rosa idonea per i tanti impegni è giusto che lui faccia certe rotazioni. Il tecnico impiega secondo le sue valutazioni, fatte in base agli avversari ma anche da quello che vede nei giorni precedentigara”.